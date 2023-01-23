『美品✨Chloe クロエ パディントン ハンドバッグ ダークブルー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 01時 14分に出品され04月14日 01時 14分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【レア・美品】

Chloe ✨クロエ パディントン

ハンドバッグ バッグ 南京錠 保存袋付き

ブルー ダークブルー ネイビー メタリック





金具に薄い傷、レザーに薄い擦れ

全体的にこれといったダメージは見当たらない状態です(^-^)すぐにお使いいただけます。＾＾





■サイズ(一番大きい部分)

タテ 17cm

ヨコ 35cm

マチ 20cm

ハンドル 42cm

平置き実寸（素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。）





■購入元

大手ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み正規品ですので、ご安心くださいm(_ _)m

丁寧に梱包し、1〜2日程度で発送いたします。





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続々入荷中です！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クロエ

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クロエ

パディントン

ハンドバッグ

ダークブルー