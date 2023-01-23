『AQUA 縦型洗濯機 AQW-VA8N(W) 8.0kg 使用期間半年未満【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 52分に出品され03月17日 18時 52分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アクア
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落札価格13500円
320 入札履歴
終了
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