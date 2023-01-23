『AQUA 縦型洗濯機 AQW-VA8N(W) 8.0kg 使用期間半年未満【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 52分に出品され03月17日 18時 52分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年8月購入、使用期間半年未満です。

洗剤自動投入機能が大変便利なモデルです。

液体洗剤のみ自動投入を使っていました。

(柔軟剤タンクは未使用)



風呂水ホースも未使用未開封です。そのままおつけします。



引っ越しに伴う出品です。

長く使う予定で大切に使用しておりました。

たのメル便にて発送します。



※引っ越しの都合で発送まで7-14日かかってしまう可能性があります。



【ブランド】

AQUA



【容量】

最大8.0kg



【製造年】

2022年 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アクア