『フェンディ トゥージュール FENDI 2JOURS バック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 19分に出品され03月30日 13時 19分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···グレー

フェンディ/素材···レザー

フェンディ/素材/種類···レザー



フェンディ の人気なトゥージュール です。

シンプルなのでいろんなコーデに合います。

グレーはいろんな服にも合います。

差し色にもなるので 使いやすいです！









卒園式、入園式などのフォーマルバックとしても

合うと思います。



正規店で購入してます。



頻繁に使っていたわけではないですが、

角のスレは画像のように うっすらあります。

多少の傷や、使用に伴う汚れなども、ご理解くださいませ。



バックは皮で柔らかいので 横の部分の形崩れは

多少ありますが大切に使っていたので 目立った汚れなどはございません。多少の汚れ使用感はご了承くださいませ。

荷物も財布携帯など余裕で入るので使いやすいと思います。

他にもバック出品してます。

他にもバックを集める趣味があり頻繁に使ってたわけではありません。







中古品にご理解の上よろしくお願い致します。

また、保存袋の汚れもあります。







付属品

ケアカード（冊子）

保存袋





他にもブランドバック出品中







フェンディ ハンドバッグ

フェンディ ショルダーバック

フェンディ トゥージュール

フェンディ バック



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フェンディ



トゥージュール FENDI



2JOURS

バック