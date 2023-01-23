『トイプードル4輪 リハビリ 食事補助 犬用車椅子 介護用 犬の歩行器【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 18時 56分に出品され03月09日 18時 56分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ♦なっつ様専用♦



【トイプードル】



✰2.2kg



【オプション】



✰手押し(補助棒)



✰顎のせ付き



✰前脚を通すタイプ 黒無地



✰クッション









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#犬の歩行器ひまわり











#ペット用車椅子 #ペット用歩行器 #４輪歩行器 #リハビリ #老犬介護 #体制維持 #ハイシニア #小型犬 #犬用車椅子 #食事補助 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ヘルスケア・介護用品 商品の状態: 新品、未使用