『プラダ カナパLサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 04時 43分に出品され03月06日 04時 43分に終了予定です。即決価格は14,490円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブルー



プラダ/型名···カナパ



プラダ/柄/種類···キャンバス



プラダ/バッグサイズ···L



日帰りや短期の旅行バッグにも使っていただけますし、マザーズバッグにも便利そうです。



写真にあるように、よれや角やところどころに少し白くなっておりますが、全体的にとても綺麗な状態かと思います。素人目線ですので写真にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ カナパLサイズ