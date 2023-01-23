『GUCCI 赤 クラッチバッグ チェーンウォレット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 06時 01分に出品され03月07日 06時 01分に終了予定です。即決価格は23,500円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 両手が空き、チェーンウォレットだけでコーデが完結するのですごく便利です。綺麗な赤で、ひとつアクセントにいかがでしょうか。クリスマス会や季節の行事でも華やかでファッションの一部として存在感を放ちます。





【機能性】

スマートフォンやパスポートを収納できるスペースがあり、旅行や外出時に便利です。また、取り外し可能なチェーンストラップが付属しているため、手持ちでもショルダーでも使用可能です。





箱はあくまでおまけです。スマホケースが入っていたものなので、高さが短くお写真のようになります。



サイズ

約 19×11.5×3(マチ) cm



- ブランド: GUCCI

- 色: 赤

- 付属品: チェーンストラップ、保存袋、箱＆リボン(おまけです)

(＋400円でショッパー)

- 収納可能アイテム: スマホ、パスポート、通帳、お札(200万円は収納可能)

- ストラップの取り外し: 可能

-喫煙者なし、ペットなし、異臭なし





追加写真やご質問等あれば、お気軽にお問い合わせください

即購入大歓迎 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

赤

クラッチバッグ

チェーンウォレット