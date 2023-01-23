『Yves Saint Laurent イヴ・サンローラン イージーロック バッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 30分に出品され03月27日 00時 30分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イージーロック



サイズ

縦 : 20 cm

横 : 30cm

マチ : 14 cm

※素人採寸ですので誤差はご了承下さい



15年くらい前に銀座のデパートで、当時の定価20万円ちょっとくらいで購入しました。

そこまで使用せず、ほぼ自宅保管でした。



底の部分が若干変色あり。写真4枚目参照。

あくまで中古品、自宅保管ですので、ご理解いただける方、ご購入よろしくお願い致します。



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#Yves Saint Laurent 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Yves

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Laurent

イヴ・サンローラン イージーロック バッグ