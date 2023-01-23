『【美品】CTHY HIGH-END W WOOL EXCELLA BLOUSON【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 14時 44分に出品され04月11日 14時 44分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ダークネイビー



素材...ウール



ジップ・ボタン...プルオーバー



RePLAY現在は

ＣＴＨＹというまとめくんのブランドです。

LINE限定&即完売アイテム。ジャッカルチェスターコートと並び、RePLAY史上最高傑作。

尾州産のウール生地２枚を接着で１枚に仕上げた最強生地、計算し尽くしたミニマルデザイン、誰が着用しても体型が綺麗に見えるシルエット、ジュエリーライクなエクセラジップを使用したパーツ。

今のRePLAYができる最高クオリティの最強アイテムです。



サイズ3

売値39000円

柄・デザイン...無地



1回着用の美品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】CTHY

HIGH-END

W

WOOL

EXCELLA

BLOUSON