『新品未使用ヴィオラドーロフェイクムートン2wayハンドバック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 52分に出品され03月20日 09時 52分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ



2023.12月購入

札は外してしまいましたが新品未使用です

¥22000で購入



未使用品ですが、紐を畳んで収納していたため

少しクセがついてます

写真でご確認ください



色：モカ

縦：16㌢

横：最大幅24㌢

底辺17㌢

マチ：12㌢

持ち手（内周）：18㌢

素材：ポリエステル

牛床革





キュートさとラグジュアリー感が同時に手に入るハンドバッグがお目見え。ふんわり柔らかなフェイクムートン素材がシーズンムードをアップ。ハンドルとフラップはレザーで切り替え高級感を後押し。取り外せるショルダーストラップ付きで、2wayでアレンジが楽しめる。アクセサリー感覚で秋冬コーデにプラスして 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヴィオラドーロ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用ヴィオラドーロフェイクムートン2wayハンドバック