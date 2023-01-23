『Nathallyホワイトレザーショルダーバッグ 2way tantan【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 23時 03分に出品され04月11日 23時 03分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

Nathallyのホワイトレザーショルダーバッグは、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【高品質な素材】

レザー素材を使用しており、耐久性が高く、長持ちします。内側はブラウンの生地で、見た目にもおしゃれです。



【使いやすさ】

ポーチ型の形状で、必要なものをすっきりと収納できます。ストラップは調整可能で、肩掛けや斜め掛けに対応可能です。



- 色: ホワイト

- 素材: レザー

- 内側の色: ブラウン

- ブランド名: Nathally

- 形状: ポーチ型

- ストラップの長さ: 調整可能



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ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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バッグ タグ Nathallyホワイトレザーショルダーバッグ 2way

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