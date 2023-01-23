『THUG CLUBD ragon Messenger メッセンジャーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 15時 39分に出品され03月25日 15時 39分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THUG CLUB(サグクラブ) 韓国ソウル発の新鋭ファッションブランド。デザイナーのMinとKwonによって設立され、次世代の韓国ストリートシーンを牽引する"ラグジュアリーストリートウェア"として新たな地位を築き上げてきた。2022年に新設された”HYPEBEAST100 NEXT”には次世代のデザイナーとしてMin氏が受賞。世界的に認知されるきっかけとなったアンダーウェア"Suck My Dick"と強烈なワードが印字されたパンツは瞬く間に話題となり、Rain、ITZYといった地元のアーティストはもちろん、A$AP RockyやCentral Cee、Dababyといった世界的なアーティストからも高い支持を得ている。





NutemperorやFeng Chen Wang Fax copy press COMMON/DIVISORと同じ中国初のブランドです。ジャンポールゴルチエのパワーネット、セカンドスキンを彷彿させるようなデザインで、テック系 モード系 Y2Kなどの 流行を網羅したブランドですのでぜひご検討くださいませ。



配送やその他プロフィールで詳しく説明しておりますので必ずご覧の上ご購入お願い致します。

並行輸入品、海外正規品です。完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。



専用のページをお作りいたしますので、ご購入前に一言よろしくお願いします。



ショルダーバッグ

ポリウレタンボディ

シープスキン

ロゴデザインのジップファスナー/シルバーハードウェア

ロゴデザインのメタル/ボタン

インナーポケット×4

ショルダーストラップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ THUG

CLUBD

ragon

Messenger

メッセンジャーバッグ