『新品未使用 キャロウェイ Sシャフト TENSEI 55 Callaway【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 02時 07分に出品され03月21日 02時 07分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

キャロウェイ スリーブ付き



スリーブはCallaway共通ですので、

・Ai SMOKE シリーズ

・PARADYM シリーズ

・EPIC シリーズ

・MAVRIK シリーズ

・ROGUE ローグ シリーズ

・GBBシリーズ

・XR シリーズ

・BIG BERTHA シリーズ

↓

・1W ドライバー

どれでも利用可能です。



■シャフト名:TENSEI 55 for Callaway

【Sフレックス】

長さ:45.5インチ(装着時相当)

シャフト重量：約55g

トルク：4.4

中調子



ごるふ ゴルフ ドライバー ゴルフクラブ メンズ ウッド



種類ドライバー、スリーブ付きシャフト 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キャロウェイゴルフ