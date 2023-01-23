『希少 TORNADO MART トルネードマート 総柄薔薇 長袖シャツ Y2K【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 20時 03分に出品され04月25日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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TORNADO MART トルネードマート

柄シャツ

薔薇総柄シャツ

長袖シャツ

00s

y2k

希少

美品



薔薇総柄シャツ

ブラックにエメラルドグリーンの

薔薇が映える

左右非対称デザインの総柄シャツ

ここまで鮮やかで品があり

デザイン性の高い品物はレアです。

シルエットも美しい

イカしたアイテムになります。

写真の通り綺麗な状態です。



サイズ Mサイズ

着丈約 71cm

身幅約 48cm

肩幅約 43cm

袖丈約 64cm

若干の誤差はご了承下さい。



カラー 黒、ブラック等



状態

着用僅かな美品になります。

多少のシワスレ等はご了承下さい。

使用品にはなりますのでご理解頂き

ご検討の程宜しくお願い致します。

予告なく終了する場合もございますので

ご了承下さい。



他にも多数出品しておりますので

よければプロフィールからご覧下さい。



シヴァーライズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: トルネードマート

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少

TORNADO

MART

トルネードマート

総柄薔薇

長袖シャツ

Y2K