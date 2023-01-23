『COACH コーチ ショルダーバッグ オフホワイト おしゃれ 通勤通学 新品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 56分に出品され03月24日 18時 56分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入OKです！

お値引き交渉可☆



海外のコーチアウトレットショップにて購入しました。使う機会がなかった為、出品致します。



国内鑑定済です。



梱包材は自宅にあるものを使用致します。



ペットや喫煙者はおりません。



■こちらはアウトレット商品です。

特性をご理解の上、ご購入下さいませ。



☆型番

F72704



☆サイズ約

横25cm×高さ16cm×マチ8cm



☆仕様

ダブルファスナー式開閉

外側オープンポケットx1

内側オープンポケット×1



☆付属品

カード類、保存袋、ショルダーストラップ



よろしくお願い致します。



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カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

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