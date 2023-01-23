『iPhone SE(第2世代)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 06分に出品され03月24日 00時 06分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhone SE 第2世代 レッド



アクティベーションロック解除

初期化済み

動作確認済み



故障、修理の履歴なし





⚫︎容量 64GB



⚫︎型番 MHGR3J/A



⚫︎SIMフリー



⚫︎ バッテリー最大容量 84%



⚫︎ 付属品···充電ケーブル,箱



1年程使用し、半年寝かせていました。

動作確認し、初期化、消毒済みです。



目視の範囲で、目立つキズ、スレ、汚れは無いと思いますが、中古である事、素人判断ですので、ご理解ある方にご購入いただきたいと思います。



また、こちらの商品に関しましては専用ページの作成はいたしかねますので、ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし