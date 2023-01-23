『universal style weare ジャケットブルゾン パーカー【新品】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 06時 13分に出品され03月31日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 universal style weare

㈱ク・ラッチ



ワンオミングパーカー

ナイロン ジャケット

ブルゾン

パーカー

裏地ボア

撥水



カラー…ネイビー



サイズ…L

(メンズ・ユニセックス)

着丈…80

身幅…62

裄丈…86



素材

表地…ナイロン100%

裏地…ポリエステル100%



参考価格…15246円



【タグ付き新品】ですが、自宅保管品ということをご理解の上ご検討ください





✨️気になったらぜひいいね♥を押してください！

10%オフセールのお知らせ通知が来るかも!



✨フォロー割引あります

■フォロー割のお得情報はプロフィールをご覧ください。

⚠1300円以下は対象外

⚠限定・タイムセールなど他の割引との併用不可



■1500円以下の商品のお値下げ交渉はお断わりしています。

フォロー割をご利用下さい。



■専用などのお取り置きはしておりません。



■価格の相談中などでも先に購入ボタンを押された方を優先致します。

早い者勝ちです。



■郵便ポスト投函にて発送を予定しております。

商品によっては圧縮する可能性もございます。

シワなど気にされる方のご購入はお控え下さい。



☘あくまでも中古品としてご理解のうえご購入下さい。

素人検品ですので、見落とし等あるかもしれませんが、お許し願います。



☘ご購入前にプロフィールを一読されますようお願いします。



☘即購入OK！送料無料！

なるべく早い発送を致します。



☘他にも 人気、おすすめ、かわいい、かっこいい 古着 お洋服を出品しております。



管理番号 #ASP411 No.1525 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ユニバーサルスタイルウェア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ universal

style

weare

ジャケットブルゾン

パーカー【新品】