『DimMoire ロングスリーブニット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 04時 45分に出品され03月15日 04時 45分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着る機会がなく保管してあったので出品致します

美品です



カラー,ホワイト

フリーサイズです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ DimMoire

ロングスリーブニット