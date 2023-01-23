『新品 Kaoyorinakami 2way nylonbag ナイロンバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 23時 00分に出品され04月24日 23時 00分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Kaoyorinakami 新作 即完売商品 リュック





新品未開封品です！



即完した入手困難なアイテムですので、

お探しの方いかがでしょうか？





■color BLACK





【サイズ】

縦47cm 横33cm マチ16cm



【素材】

ナイロン100％





小さく折り畳み、ゆうパケットポストで発送致します。



梱包時に多少圧縮させていただく場合がございますので、ご理解願います。





⭐️お値下げ不可です⭐️







カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品

Kaoyorinakami

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ナイロンバッグ