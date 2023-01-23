『DSQUARED2 ディースクエアード トレーナー スエット トップス【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 15時 32分に出品され04月03日 15時 32分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◼️DSQUARED2 ディースクエアード トレーナー スエット トップス ロゴ



⚫︎サイズ M

⚫︎カラー ホワイト

⚫︎状態 気になる汚れなどは見受けられませんが、何度か着用・洗濯をしております。



※ 即購入OKです。（併せてプロフィールもご一読下さい）

※差替え防止の為、返品の対応は致しかねます。

※細かい事が気になる方はご遠慮下さい。



【他にも同ブランド（DSQUARED2 ディースクエアード）を多数出品中です‼︎ チェックしてみて下さい♪】



カラー···ホワイト メンズ ファッション ストリート モード イタリアブランド デザイナーズブランド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ディースクエアード

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DSQUARED2

ディースクエアード トレーナー スエット トップス