『SONY WH-1000XM4 ワイヤレスヘッドホン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 19時 14分に出品され03月12日 19時 14分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他のヘッドホォンを購入し使用しないため、売ることにしました。商品は正規品です。



【美品】

※限定カラーミッドナイトブルー 定価44000円 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い