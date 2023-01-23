『1195半襟 総絞り シルク100％ 和装小物 お出かけ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 16時 04分に出品され04月24日 16時 04分に終了予定です。即決価格は455,906円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格455906円
381 入札履歴
終了
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