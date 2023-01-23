『1195半襟 総絞り シルク100％ 和装小物 お出かけ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 16時 04分に出品され04月24日 16時 04分に終了予定です。即決価格は455,906円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #kanoco半衿単品 #kanoco半衿総絞り

✨１枚目の画像はアプリにてAI画像加工（以降は加工なし）

✨衿元をふっくら彩る、絞り染めの正絹半衿です。

細かな絞りの凹凸が、衿元をふっくら華やかに演出します。

小紋柄や色半衿、刺繡半襟、みているだけで楽しいものです。季節にあった柄を選んだり、柄と着物の相性を迷ったり。そんなひと時も含めて着物時間です。

【商品の説明】

■半襟 ハンドメイド（リメイク品）

＊着物を解いて、糸取りなどの処理をしております。

（あくまでもUSD品にご理解いただける方のみ）

絹 100％ 長さ約100×17センチ

注意：半襟のカットはピンキングカット仕上げのみ

（端の糸は解れてくる可能性があります）

同じ生地でも1枚1枚柄の出方が違いますので、1枚づつ撮影しております。

■注意

着用時に綺麗に見えるようカットしておりますが、アンティークですので多少のシミ、キズにおいがある場合がございますのでご了承ください。

生地の形状によってはカットに於いて若干の歪み等がある場合がございますのご了承ください。

折り畳んでの発送になります。

折シワ等はスチームアイロンを軽く当てていただければ取れます。



■発送方法

1～2枚購入の場合

①定形外郵便（追跡番号無し）・・通常発送

②クリックポスト（追跡番号あり）・・追加料金￥80円にて変更可能

＊購入前に申し付けください（購入後の変更は不可）

■お得（複数・他商品購入お買得）

2枚・・200円引き

3枚・・400円引き

4枚・・500円引き

5枚・・600円引き

以降1枚追加 100円引き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 1195半襟

総絞り

シルク100％

和装小物

お出かけ