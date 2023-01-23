『MONCLER ダウンベスト 青 Oサイズ centralcee【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 02時 36分に出品され03月17日 02時 36分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 鮮やかな青色が特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすいデザインのダウンベストです。



ダウン素材により、軽量でありながら優れた保温性を持ち、寒い日でも快適に過ごせます。

ukスタイルにあいます

- ブランド: MONCLER

- 色: 青 水色 ブルー

- 素材: ダウン

- サイズ:0

季節感···冬,秋,春



セレクトショップにて購入しました。

襟元に少し汚れ？があります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MONCLER

ダウンベスト

青

Oサイズ



centralcee