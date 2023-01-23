『AIR JORDAN 9 KOBE エアジョーダン9 コービーブライアント PE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 22時 31分に出品され04月03日 22時 31分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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AIR JORDAN 9 RETRO"KOBE PE"

WHITE/TOUR YELLOW-CONCORD



ナイキ エア ジョーダン 9 レトロ

"コービー・ブライアント プレイヤーズエクスクルーシブ" 302370-121



サイズ : 26.0cm

2016年11月発売

日本未発売カラー

外箱なし

定価20500円





NBAのレジェンドであるコービーブライアントがADIDASとの契約が終了したフリーの時期、2002-2003シーズンに、様々なモデルを着用していました。その中でJORDAN BRANDがKOBE氏のためだけに用意した限定カラーのAJ9がこちらのモデルです。当時はKOBE氏の背番号「#8」がヒールに刺繍されていましたが、「#23」に変更されて一般リリースです。



色も鮮やかで、ダメージも少ない美品ですので、お写真を見て気に入って下さった方は是非♪





メルカリでスニーカーを購入する時に「値段」と共に一番大切なのは「安心感」であり、出品者に対する「信頼」だと思います。ですので、きちんと安心感持って頂けるよう、自宅の決まったソファで撮影した商品を出品しています。プロフィールでご確認の上、ご検討下さいませ。





購入後、原則、24時間以内に発送することをお約束致します。どうぞよろしく願い致します。





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