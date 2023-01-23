『AIR JORDAN 9 KOBE エアジョーダン9 コービーブライアント PE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 22時 31分に出品され04月03日 22時 31分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|26cm
|ブランド:
|ナイキ
ドクターマーチンISHAM バックル ミュール ベージュ
¥ 9425
Paraboot PACIFIC / NOIR 39
¥ 13000
rickowens ソックスニーカー
¥ 7800
ぶんちゃん様専用 REGAL ビジネスシューズ ストレートチップ ブラウン
¥ 10400
K05135 未使用品 三陽山長 燕也 【サイズ：7(25cm)】ブラウン
¥ 23230
ナイキ エアフォース1 MID リアクト AF1 NIKE 27cm
¥ 10062
（美品）スコッチグレイン ウィングチップ 25 シューキーパー付き
¥ 7722
【27.5cm】W Nike Air Max 98 Gym Red
¥ 22080
Stussy NIKEエアマックス
¥ 12450
RED WING ブラック（サイズ26.5～27.0cm）
¥ 10140
NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG Bred Toe
¥ 16320
Nike Air Jordan 1 High Zoom CMFT 2 26.5㎝
¥ 7293
【新品未使用】MM6 メゾンマルジェラ×サロモン ACS PRO 黒 28
¥ 27183
幻 美品 BAPESTA × KAWS エナメル nigo human made
¥ 74970
美品 ジグキネティカ 2.5 エッジ ZIG KINETICA 2.5 EDGE
¥ 11700
LOUIS VUITTON ルイヴィトン ジェネシスライン スニーカー ダミエ
¥ 10800
SANGACIO ベージュ スエード スニーカー
¥ 11050
ボルドー バーガンディー ブローグスタイルドレスシューズ
¥ 12700
落札価格12870円
854 入札履歴
終了
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