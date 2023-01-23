『【Dell】sml02803550f16bn2sjp Latitude 3550【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 04時 14分に出品され04月19日 04時 14分に終了予定です。即決価格は65,120円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Dell】sml02803550f16bn2sjp Latitude 3550:15.6型FHD/Core i5-1345U/16GB/512GB SSD NVMe(Office認証) 新品！



OSの初期設定。

Windows最新へのアップデート。

Microsoft Office Pro Plus 2021インストール・認証作業後の発送です。

品物到着後すぐにご利用出来ます。



第13世代 インテル Core i5-1345U, インテル SIPP(12 MB キャッシュ, 10 コア, 12 スレッド, 最大 4.7 GHz ターボ)

Windows 11 Pro, 日本語

インテル 第13世代 i5-1345U, インテル 内蔵 Iris Xe または UHD グラフィックス

15.6インチ FHD (1920x1080) 非タッチ, AG, IPS, 250 nits, FHD カメラ, WLAN

16 GB: 2 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s (第13世代 インテル Core プロセッサーの場合は5200 MT/s)

512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Class 25

Microsoft Office Pro Plus 2021インストール・認証

日本語 テンキー付き非バックライトCopilotキーボード, 103キー

1 USB4 (20 Gbps)（Power DeliveryとDisplayPort対応）*

2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)ポート

1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)（PowerShareポート）

1 HDMI 1.4ポート

1 RJ45 (1 Gbps) Ethernetポート

Waves MaxxAudio Pro、Realtek ALC3204オーディオ コントローラー搭載ステレオ スピーカー、2 W x 2 = 合計4 W

インテル Wi-Fi 6E (6Eが使用できない場合は6) AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth ワイヤレス カード



ご注文のタイミングによっては完売の場合がございます。

ご理解をよろしくお願い致します。

複数台数必要な場合ご連絡ください！

[email protected] 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: デル