『LEVIS 70505 BIG E ヴィンテージ Gジャン デニムジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 09時 11分に出品され04月29日 09時 11分に終了予定です。即決価格は24,900円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 リーバイス70505-0217 ビッグEになります。

数年前は安かったですが、昨今のヴィンテージ ブームで価格高騰しています。色も濃くヴィンテージ らしい個体でお勧めです。多少汚れ、リペア、糸抜けありますが良い雰囲気です。細かく全ての状態は伝えられませんので神経質な方はご遠慮下さい。

サイズ40で肩幅44.5cm身幅50cm着丈61.5cm袖丈63cmになります。





ヴィンテージデニム

ブラックデニム

507xx

506xx

557xx

70505

BIGE

501xx

501stype

501赤耳

ギャラクティックウォッシュ

アメリカ製

MAIDE IN USA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LEVIS

70505

BIG

E

ヴィンテージ



Gジャン デニムジャケット