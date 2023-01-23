『K05135 未使用品 三陽山長 燕也 【サイズ：7(25cm)】ブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 18時 40分に出品され05月02日 18時 40分に終了予定です。即決価格は23,230円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品 三陽山長 燕也 フルブローグレイジーマン 【サイズ：7(25cm)】 ブラウン Q7469711 レザーシューズ SANYO メンズ 5L/K05135/JOVE11/



色：ブラウン



サイズ：表記：7 (25cm）

アウトソール：28.5cm

素材：牛革



生産国：日本



コメント：定価94600円程、イタリアの名門イルチア社の「ラディカ（ミュージアムカーフ）」を採用、マーブル模様のムラ感が深い1足です。



状態説明：未使用品です。ムラ感は元からの仕様です。箱に破れがございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ K05135

未使用品

三陽山長

燕也

【サイズ：7(25cm)】ブラウン