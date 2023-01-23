『iPhone XR 128GB コーラル 本体 箱つき バッテリー81%【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 11時 11分に出品され03月06日 11時 11分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【モデル情報】

iPhone XRは、Appleの人気モデルで、スタイリッシュなデザインと高性能を兼ね備えています。



・動作確認問題なし

・本体キズなし

・画面割れなし

・ネットワーク利用制限なし

・顔認証や充電など全て問題ありません。

・バッテリー81%







【色とデザイン】

オレンジ色のボディは、個性的で目を引く印象を与えます。箱も付属しており、コレクションや贈り物にも最適です。





- モデル: iPhone XR

- 色: オレンジ

- 付属品: 箱





ご覧いただきありがとうございます。



シリーズ···iPhone



機種名···iPhone XR



カラー···コーラル



容量···128GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル