『iPhone XR 128GB コーラル 本体 箱つき バッテリー81%【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 11時 11分に出品され03月06日 11時 11分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アップル
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落札価格13000円
354 入札履歴
終了
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