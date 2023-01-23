『【27.5cm】W Nike Air Max 98 Gym Red【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 05時 30分に出品され03月28日 05時 30分に終了予定です。即決価格は22,080円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆はじめに

商品をご覧いただき誠にありがとうございます。

スムーズで気持ちの良いお取引を心がけております、よろしくお願いします。

ぜひ過去の取引実績やその他出品中の商品もご覧いただければと思います。



◆商品説明

非常に大切なため乾燥剤、黄ばみ防止剤等と共にジップロックにて保管しておりました。

そのため商品写真が見づらく恐縮ですがこの状態のままお届けしたいと考えているためご了承いただけますと幸いです。

商品は新品未使用で全く問題ないのでご安心ください。



ナイキの大人気シリーズ、エアマックス98。

カラーはジムレッドです。



サイズはウィメンズ表記で「11.5（28.5cm）」です。

普段27を履いている自分もぴったりで履けるサイズです。





ぜひこの機会にいかがでしょうか。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【27.5cm】W

Nike

Air

Max

98

Gym

Red