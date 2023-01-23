『新品未使用サロンドアルファード ルクーチェ2wayバッグ アルベロベロヒロフ好み【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 07時 27分に出品され04月01日 07時 27分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用★サロンドアルファード ルクーチェ2wayバッグ シルバー スマイルです。

サロンドアルファードからおかりした写真はお色はブラックとガンメタでこちらはシルバーになります。

購入致しまして未使用で綺麗なお品ですが自宅保管をご理解頂ける方の入札お願いします。

今年夏購入致しましたお品で

今お値段上がりまして88000円になってます。

上質イタリアレザーで素敵なお品です。

マチを広げて横40センチです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サロンドアルファード

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用サロンドアルファード ルクーチェ2wayバッグ アルベロベロヒロフ好み