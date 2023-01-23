『CAHLUMN カウラム マガジンポケットフライトジャケット CWU-45P【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 01時 04分に出品され04月05日 01時 04分に終了予定です。即決価格は10,180円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

ブランド名: CAHLUMN

モデル名: Magazine Pocket Flight Jacket “CWUー45P”

サイズ: L



【商品状態】

着用頻度の少ない中古品になります。



【お取引について】

あくまでも中古品になりますので、神経質な方の購入はお控え下さい。



即購入OKです。

ご質問がございましたらお気軽にお願い致します。



#長谷川昭雄

#カウラム

#ah.h 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フリークスストア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CAHLUMN



カウラム

マガジンポケットフライトジャケット

CWU-45P