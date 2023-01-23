『シャネル キャビアスキン チェーン ショルダーバッグ トリプルココ 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 02時 36分に出品され04月02日 02時 36分に終了予定です。即決価格は59,180円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHANEL シャネル キャビアスキン チェーン ショルダーバッグ トリプルココ ココマーク 黒 ブラック シールあり





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【ブランド】シャネル

【素材】キャビアスキン

【カラー】ブラック

【サイズ約】タテ24×ヨコ28×マチ9cm

【仕様】開閉式:ファスナー

外側:オープンポケット×2

内側:ファスナーポケット×2

【付属品】なし





【状態】使用感あり、部分的に擦れありますが大きなダメージはありません。







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管理番号85000-13.5-15 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

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レディース

バッグ タグ シャネル

キャビアスキン

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ショルダーバッグ

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黒