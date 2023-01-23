『シャネル キャビアスキン チェーン ショルダーバッグ トリプルココ 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 02時 36分に出品され04月02日 02時 36分に終了予定です。即決価格は59,180円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|シャネル
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落札価格59180円
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終了
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