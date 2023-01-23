『RATS スウェットパーカ BLACK M 未使用 ラッツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 03時 25分に出品され03月13日 03時 25分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本製のオリジナルボディを使用したスウェットパーカです。



カラー：ブラック

BSは無地です。



サイズ:M

肩幅 48.5㎝ 身幅 58㎝

袖丈 66㎝ 着丈 <7㎝

多少の誤差はご了承ください。



素材:コットン100%



未使用です。



メルカリルールに沿って出品しています。



・購入前のコメントは必要ありません。

・交渉中でも購入された方が優先となります。

・お取り置きや専用は承れませんことご了承ください。



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ RATS

スウェットパーカ

BLACK

M

未使用

ラッツ