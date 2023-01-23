『美品 eLfinFolk 90 ロンパース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 04時 17分に出品され04月04日 04時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 eLfinFolk

Eight Star Jaquard Rompers

カラー: ベージュ

サイズ: 90



2回着用で状態は良好です。

色も見た目もとてもかわいいです！



海外製品のため

ご理解頂ける方のみお願いいたします。



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ディズニー 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー服(~95cm)>>>ロンパース・カバーオール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 90cm