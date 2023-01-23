『ジャマンピュエッシュ きのこビーズバッグ 新品未使用‼️【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 12時 30分に出品され03月26日 12時 30分に終了予定です。即決価格は19,320円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャマンピュエッシュ きのこビーズバッグ

新品未使用‼️

完売品‼

希少品‼️



ショルダーバッグ

ハンドバッグ



MAGIC MUSHROOM バッグ

定価126,500円

横23

縦32

マチ8

重さ320g



付属ビーズ付き

※保存袋は付きません。



カラフルでユーモアのある沢山のきのこがビーズ刺繍で立体的に装飾された「マジックマッシュルーム」と名付けたこのキャッチーなバッグは70年代のファンタジーな世界感が素晴らしいバッグです。ハンドル部分までぎっしりと刺繍が施され圧巻です。

片方の持ち手にもう片方の持ち手を通して持つハンドバッグにもなる2way仕様です。





アッシュペーフランス

goldie H.P.FRANCE

H.P.FRANCE BIJOUX

drama 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジャマンピュエッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ジャマンピュエッシュ



きのこビーズバッグ

























新品未使用‼️