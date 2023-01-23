『地域限定送料無料 超美品日立ビートウオッシュ洗濯乾燥機9/5㎏ BW-DX90H【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 14分に出品され03月27日 11時 14分に終了予定です。即決価格は28,520円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆店頭引き取り

☆メルカリ家財便（着払いが出来ない為、ご購入前に必ずコメント下さい）



以下の場合は追加料金が発生いたします

・大型冷蔵庫等重量が100kgを超える商品

・ダイニングセット等単体で配送できない商品



☆自社配送 地域限定 画像2枚目をご確認ください。

東京23区、群馬県一部、埼玉県一部近隣の方はご相談ください。

何個ご購入いただいても金額変更ございません。

配達日は土曜日のみとなります。時間指定はできかねますのでご了承ください。

ルートが決まり次第お届け時間帯枠を事前にご連絡させていただきます。

✴︎通常の配送は軒下配送となります。

(玄関先又は集合建物の場合は建物の入口まで)

階段作業や設置は別途の料金が発生致します。

事前にご相談下さい！



配達時に不在、またはその場での設置依頼につきましては別途料金をいただきます。



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※お客様のご都合でのキャンセルは出来かねます。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヒタチ