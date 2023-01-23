『vaultroom KEY DRAGON TEE white Lsize【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 12時 02分に出品され03月23日 12時 02分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 KEY DRAGON TEE white

vaultroom



sizeL

身丈 76cm 身幅 60cm 肩幅 56cm 袖丈 25cm



新品未開封

ステッカー付き



発送は基本土日になります。

取引連絡等も平日は難しい場合があります、ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ボルトルーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ vaultroom

KEY

DRAGON

TEE

white

Lsize