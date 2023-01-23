『Performa ヴァイオリン バイオリン 肩当て【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 12時 28分に出品され03月10日 12時 28分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数日試したのみの美品です！







肩当て本体

脚部 11mm・17mm・25mmの3点

木製：Padauk wood／パドック材

重さ バイオリン用 約76g

樹脂製：Thermoplastic Polymers／サーモプラスティックポリマー 重さ 約100g

パッド面：バイオリン用 約6cm x 13cm



- ブランド: Cyrus Creations

- モデル名: Performa

- 素材: 木製 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし