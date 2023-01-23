『AKG K371-BT ヘッドフォン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 09時 30分に出品され04月21日 09時 30分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AKG K371-BT ヘッドフォンです。

新品未開封品です。



以前使用していたものが故障し、購入元のサウンドハウスにて新品と交換していただきましたが（昨年春頃）、別機種を購入してしまったため、未開封のまま使用しておりませんでした。

このため、新品として出品致します。

上記の事情により、保証などはございません。



発送後速やかに動作確認と評価が可能な方のご入札をお待ちしております。



価格は徐々に下げますので、値下げ交渉の書き込みにはご対応できません。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アーカーゲー