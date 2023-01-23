『【美品】オメガ スピードマスター デイト 腕時計 自動巻き 【正規品】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 15時 36分に出品され05月03日 15時 36分に終了予定です。即決価格は123,088円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【限定タイムセール】8/2 16:00〜19:00



▼¥230,000→¥219,800





新品にて購入後、保管の期間が長い商品ですが使用に伴う細かな傷はございますが、目立った傷、汚れはございません。

カレンダー、各針の動作は問題ございません。

動作確認済み。

海外発送致しません。



オメガスピードマスター デイト

3513 50

自動巻き

箱あり。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オメガ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【美品】オメガ スピードマスター デイト

腕時計 自動巻き 【正規品】