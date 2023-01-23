『エルベシャプリエ 1925CTD Lサイズ ピンクタグ ノワール 底板付【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 06時 02分に出品され04月09日 06時 02分に終了予定です。即決価格は16,965円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 週末お値下げ

45000



エルベシャプリエ

Herve Chapelier 1925 CTD

ノワール ブラック 黒

限定ピンクタグ



ケアカードあり。

ハンドメイドの底板もおつけします。



発送の際は軽くおりたたんで丸めて発送します。

3回程度の使用です。

大きくてたくさん入りますが、

あまり使用する機会がないので出品いたします。

手元にあってもいいとも思うので、

取り下げる可能性もあります。



定価51,480円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルベシャプリエ 1925CTD

Lサイズ



ピンクタグ ノワール 底板付