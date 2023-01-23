『Apple AirPods Pro ワイヤレスイヤフォン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 10分に出品され03月29日 11時 10分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: Apple

- モデル名: AirPods Pro 第1世代

- 色: ホワイト

- 付属品: 充電ケース、充電ケーブル

- 充電ケースの状態: 中古品

- イヤホンの状態: 中古品



1年ほど使用しました。充電器ケースとイヤホン本体ともに中古品のため、傷や汚れ等があります。動作に問題はありません。中古品のご理解のある方のみご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: アップル