『THE ROWザロウ マルゴー15 ゴールド バッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 10時 47分に出品され03月24日 10時 47分に終了予定です。即決価格は10,850円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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THE ROW Soft Margaux15 スムースレザー

THE ROW Soft Margaux15 マルゴー15



ポリッシュ仕上げのサドルレザー製のソフトな構造のトップハンドルバッグで、ベルト付きのマチのあるサドルパネル、内側のトグル開閉が特徴です。



横幅38cm、高さ27cm、マチ幅24cm

内側カードポケット×2、ジップポケット×1

レザー100%

イタリア製

スタイル：W1255L72BLSG



付属品：保存袋

写真のもの全て付属します。



状態：新品未使用

在庫はあります、即購入可能です。



並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。

国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。神経質な方もご遠慮ください、ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。



※ 全て検品済みで特に問題ありません。

ご安心ください



カラー···ブラック

柄 デザイン···無地

特徴···A4サイズ収納可(大容量 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ THE

ROWザロウ

マルゴー15

ゴールド

バッグ