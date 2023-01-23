『【送料無料】SONY BRAVIA KDL-40V1 40インチ 液晶テレビ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 38分に出品され03月17日 00時 38分に終了予定です。即決価格は12,610円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用感の少ない美品です(^^)



アルコールで清掃済み、動作確認済みです！



ペット、喫煙者いません！



【商品説明】

SONY BRAVIA KDL-40V1

ソニー ブラビア 40インチ 液晶テレビ



BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

DLNA対応有

WEB CONTENT ACC

color: BLACK

アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ対応

アスペクト比: 16:9

アプリ対応: アプリ プリインストール

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

ハイビジョン対応: FULL HD

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有

画素数クラス別(横): 1920−3839

画素数クラス別(縦): 1080−2159

画面サイズ・クラス別3: 36−41インチ未満

画面サイズ・クラス別4: 40インチ

省エネ基準目標年度: 2008年度

電源タイプ: ACタイプ

高速液晶表示: 120ヘルツ



シリーズ···ブラビア 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 40～42インチ ブランド: ソニー