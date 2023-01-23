『新品未使用 GIANNI CHIARINI(ジャンニ ・キアリーニ) バッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 05時 14分に出品され04月02日 05時 14分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャンニ・キアリーニは革鞄職人一家に生まれ革を知り尽くしたジャンニ・キアリーニ氏により1999年に創設されたフィレンツェに拠点を置くバックブランドです。オーセンティックでモダン、クラシックにひねりを加え、ファッション性と共に機能性を追求し実現したコレクションで、幅広い層の支持を得ています。

本品はタグ付き新品未使用です。深みのあるブラウンカラーの本革製バックで、傷つきにくいシボ加工がなされています。￼バッグの開閉はチャックとフラップの２方式が採用されています。本品は新品未使用の状態で保管してきたので基本的には綺麗な状態を維持していますが、写真でご覧いただけるように保管期間中に生じたしわ等がありますのでその点ご認識いただければと思います。￼￼バッグの持ち手部分は3段階で調節できるようになっているので、シチュエーションに合わせた使い方ができると思います。￼バック内に仕切り等は無く、チャック付きポケットが1つ、チャック無しポケット2つあります。尚、本体以外に付属品は特にありません。

バックのサイズは以下に記載の通りで、男性でも使用可の収納力のあるサイズ感です。ただ測定値は素人採寸によるものなので￼ある程度の差異はご了承ください。



(バッグサイズ)

横幅 約40cm、高さ約28cm￼、マチ約13cm￼、

持ち手約28cm〜約40cm￼

￼

カラー···ブラウン

素材···本革(傷が付きにくいシボ加工) ￼

特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジャンニキャリーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用 GIANNI

CHIARINI(ジャンニ

・キアリーニ)

バッグ