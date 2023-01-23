『ぶいすぽ キーボード 花芽すみれ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 15時 48分に出品され04月09日 15時 48分に終了予定です。即決価格は15,210円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【品名】

VSPO! GEAR ゲーミングキーボード 第1弾 花芽すみれ



【内容物】

VSPO! GEAR ゲーミングキーボード本体×1台

コイルコードケーブル×1個(2m)

交換用キーキャップ ESC×1個 スペース×1個

キーキャップ交換工具×1個

キースイッチ交換工具×1個

USBケーブルA to C

説明書×1部

(未開封なので不備があった場合はぶいすぽ運営事務局の方にご連絡お願いします(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈))



【仕様】

キー配列:日本語配列TKL(JIS TKL)

接続方式:USB有線接続

コネクタ形状:USB-A to C



【その他】

プレゼント用に購入しましたが不要になった為出品します。

キーボードを2台まとめて買ったせいなのかわかりませんが、下の方に入ってた花芽すみれさんのシュリンクが1部剥がれています。(3枚目)

もう不要のため、ぷいすぽの方には連絡していません。ご理解お願い致します(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)



【発送までの日数】

2-3日と書いてありますが最短で発送する予定です 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用