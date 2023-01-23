『美品 PRADA トートバッグ ショルダー レザー ナイロン 三角ロゴ ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 06時 13分に出品され04月25日 06時 13分に終了予定です。即決価格は11,850円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

プラダ

PRADA



【アイテム】

トートバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ

ビジネスバッグ ワンショルダー 肩掛け

ブリーフケース 書類鞄 男女兼用 ユニセックス

三角ロゴ 三角プレート レザー ナイロン

ファスナー開閉 内ポケット 総柄



袋付き



【カラー】

ブラック



【サイズ】

高さ：26

幅：30

マチ：9

持ち手含む高さ：47



【素材】

レザー 本革

ナイロン



【商品紹介】

プラダの三角ロゴトートバッグです。

サイド、底とサイドがレザーで真ん中がナイロンになっているタイプです。ファスナー開閉のタイプとなっています。ペットボトル、長財布などが入り、大きすぎずちょうど良いサイズ感です。

目立った傷や汚れ等なく、全体的に美品かと思いますが、あくまで中古品となりますのでご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

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ショルダー

レザー

ナイロン

三角ロゴ

ブラック