『【新品】BRUSHED SUPER KID MOHAIR KNIT POLO【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 10時 46分に出品され03月12日 10時 46分に終了予定です。即決価格は17,512円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

AURALEE(オーラリー)の22AW AURALEE BRUSHED MOHAIR SUPER KID MOHAIR KNIT POLO ( ブラッシュドモヘアスーパーキッドモヘアニットポロ )

24年モデルにはないカラーです。



売れなければ少しずつ値下げしていきます。

いいねしてお待ちください。



●素材

モヘア mohair 60%

ウール wool 40%

●状態

新品未使用 タグ付き

●サイズ 4

着丈: 66 cm身幅: 63 cm肩幅: 54 cm袖丈:55 cm



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