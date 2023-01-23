『タグ付 Vivienne Westwood ポロシャツワンピース グレー オーブ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 04時 14分に出品され03月18日 04時 14分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Vivienne Westwood



写真はベージュっぽく写っていますが実際のお色は薄いグレーです。３枚目のアップの写真の色味が近いです。夏らしい綺麗なクールなワンピースです。



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試着と水通しを行いましたが着用機会を逃したままサイズが変わってしまったので出品します。

畳んで保管した際の折り皺が残っておりますがお洗濯で取れると思います。





【付属品】タグ＆替えのボタン



【素材】綿



【カラー】薄いグレー



【サイズ】Mサイズ 2

肩幅39

身幅42

着丈89





フリマなので細かい傷汚れ等を気にする方、完品をお求めの方はご購入を御遠慮下さい





見落としている傷、汚れもある可能性もあるのでそれを踏まえてのご購入をお願いします。



素人採寸ですので完璧ではありません。

誤差はご了承下さい。

採寸方法は平置きでの採寸でございます。





【配送】送料、経費削減の為ネコポスに入る大きさなら圧縮して発送しますのでよろしくお願いいたします。



柄...無地



季節...春夏



カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ タグ付

Vivienne

Westwood

ポロシャツワンピース

グレー

オーブ