『トリココムデギャルソン 希少 トートバッグ カービングレザー ビーズフリンジ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 09時 35分に出品され03月23日 09時 35分に終了予定です。即決価格は7,426円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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花柄の型押しレザーにビーズ付きフリンジが施された素敵なトートバッグ。

ギャルソンらしいデザイン性の高いアイテムです！



【ブランド】

トリココムデギャルソン

【カラー】

ホワイト クリーム色 アイボリー

【サイズ（cm）】

高さ:39

幅:31

ハンドル:25

【タイプ】

トートバッグ ビーズバッグ

カービングレザー トートバッグ ビーズフリンジ



【状態】

B



S:新品、未使用

A:中古品ではあるが、極めて美品

B:目立った傷や汚れなし、使用に際して問題なし

C:若干の傷や汚れあり

D:傷や汚れあり

E:大きな傷や汚れがある



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内装の殺菌及び消毒、外装の保革クリームによるお手入れを施しておりますので、気持ち良くご使用頂けると思います！

十分に点検しておりますが、外観からは判断できない劣化がある可能性がありますので、商品到着後はお早めにご確認をお願い致します。

丁寧に梱包し、迅速に発送することをお約束致します！

最後まで責任を持ってお取引をさせていただきますので、気軽にご連絡︎ください。⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トリココムデギャルソン

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ トリココムデギャルソン 希少 トートバッグ カービングレザー ビーズフリンジ