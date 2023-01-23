『ST.ROONEY セントルーニー デニムワンピース FREEサイズ 0569【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 08時 12分に出品され03月21日 08時 12分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ST.ROONEY

セントルーニー

デニムワンピース





［生地］

※素材は画像にてご確認ください



[色]

ブルー



[製造国]

韓国製



[状態]

裏生地に汚れ有り。

その他目立つような大きなダメージはありませんが、中古品のため細かな傷や汚れ等はご了承ください





[サイズ表記]

FREE



着丈

約108.5cm

肩幅

約34cm

裄丈

約55.5cm

身幅

約44.5cm

袖丈

約127cm



素人採寸のため若干の誤差はご了承ください。

よろしくお願い致します。





0569 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ST.ROONEY

セントルーニー デニムワンピース FREEサイズ 0569